Türkiye’nin konuştuğu Oğuz Murat Aci davasında ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok, cezaevinden mektup yazdı. Tok, kaza gecesi ‘annelik içgüdüsü’ ile hareket ettiğini, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin yasal varisleriyle sulh anlaşması yapıp helalleştiklerini söyledi. Tok, “Ben kaza yerine gitmedim. Oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim” dedi.

Yazar Eylem Tok ve estetik cerrahı Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 3 ATV tipi araca çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında Eylem Tok oğlu ile önce Mısır ardından ABD’ye kaçmış, Boston'da yakalanmıştı.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur,14 Haziran 2024'te Boston'da tutuklanmıştı. Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında yine tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

"VARİSLERLE HELALLEŞTİK"

Gazeteci Razi Canikligil, Eylem Tok’un cezaevinden yazdığı mektubu paylaştı. Kazada ölen Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile helalleştiğini belirten Eylem Tok, “Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim” dedi.

Tok, hakkında bir linç kampanyası olduğunu iddia ederek sessizliğini bozduğunu belirtti.

"KAZA YERİNE GİTMEDİM"

Tok, mektubunda kaza gecesi yaşananlara dair şunları söyledi:

O talihsiz kaza anında ben bir anneydim; neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem, korkmuş ve sarsılmış olan çocuğumu korumaktı. Eğer bir hata varsa, bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir. Hakkımda en çok konuşulan konulardan birine de açıkça değinmek isterim: Ben kaza yerine gitmedim. Oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim. Buna rağmen oluşan algı beni derinden üzmektedir.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

BOSTON'DA YAKALANDILAR

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı. 18 Haziran'da ayrı saatlerde ilk kez mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

10'AR YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Oğuz Murat Aci davasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur dahil beş kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası talep edilmişti. Beş kişinin “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “suçluyu kayırma” suçlarından yargılanması istenmişti. Eylem Tok ile Bülent Cihantimur 13 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

