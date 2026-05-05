3 kişi geldiler! 5 döner, 2 kola ve 1 ayran tüketip ödemeden gittiler
Adana'da gece dönercisine gelen iki yetişkin ve bir çocuk, 5 döner yiyip 2 kola ve 1 ayran içtikten sonra hesabı ödemeden mekandan ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
- Olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir dönercide meydana geldi.
- Hesabı ödenmeden kaçan üç kişi (iki yetişkin ve bir çocuk) 5 döner, 2 kola ve 1 ayran tüketti.
- İşletme sahibi Arzu Tokuş, durumu fark edince elemanını şahısların peşinden gönderdi.
- Şahıslar, işletme çalışanına cüzdanlarını alıp geleceklerini söylemelerine rağmen iki ayrı lüks araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
- İşletme sahibi, konuyu haber yaptırmasının sebebinin şahısların utanması olduğunu belirtti.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde gece dönercisine gelen iki yetişkin ve bir çocuk 5 döner yiyip, 2 kola ve 1 ayran içti. Bir süre iş yerinde bekleyen şahıslar, daha sonra hesabı ödemeden dönerciden ayrıldı.
HESABI ÖDEMEDEN KAÇTILAR
Durumu fark eden işletme sahibi Arzu Tokuş, şahısların peşinden eleman göndererek ödeme yapılmadığını bildirdi. Şahıslar, işletme çalışanına araçtan cüzdanlarını alıp ödeme yapacaklarını söyledi ancak, iki kişi iki ayrı lüks araca binerek olay yerinden hesabı ödemeden kaçtı.
Yaşananlara tepki gösteren işletme sahibi Arzu Tokuş, "Bize söyleselerdi ücretsiz döner verirdik. Biz her gün onlarca kişiye ücretsiz yemek veriyoruz. Bu konuyu haber yaptırmak istemezdim ama utansınlar diye yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.