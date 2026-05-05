Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic, Temmuz 2021'te takımın başında olan başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.

Orlando Magic Kulübü Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Weltman, yaptığı açıklamada, "Jamahl Mosley'ye Orlando Magic'te yaptığı her şey için minnettarız. Liderliğini ve başantrenör olarak yaptığı olumlu katkıları takdir ediyoruz. Bu zor bir karar olsa da yeni bir sese ve taze bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz bir zamana geldiğimizi hissediyoruz. Jamahl ve ailesine en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Jamahl Mosley

Temmuz 2021'te takımın başına geçen Mosley, 5 sezonda 3 defa kulübü play-off'lara taşıdı.

NBA play-off ilk turunda bu sezon Detroit Pistons ile eşleşen Orlando Magic, 3-1 öne geçtiği seriyi 4-3 kaybetti.

