Anadolu Ajansı
Orlando Magic'te 5 yıllık Mosley dönemi bitti: Yeni bir sese ihtiyaç var
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic, Temmuz 2021'te takımın başında olan başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.
Özetle DinleOrlando Magic'te 5 yıllık Mosley dönemi bitti: Yen...
Kaydet
Spor az önce
Orlando Magic Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Weltman, başantrenör Jamahl Mosley ile yolların ayrıldığını açıkladı.
- Jeff Weltman, ayrılığın zor bir karar olduğunu ancak yeni bir sese ve taze bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
- Temmuz 2021'de takımın başına geçen Mosley, 5 sezonda 3 defa kulübü play-off'lara taşıdı.
- Bu sezon NBA play-off ilk turunda Orlando Magic, Detroit Pistons ile eşleşti. Magic, Pistons karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen seriyi 4-3 kaybetti.
0:00 0:00
1x
Orlando Magic Kulübü Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Weltman, yaptığı açıklamada, "Jamahl Mosley'ye Orlando Magic'te yaptığı her şey için minnettarız. Liderliğini ve başantrenör olarak yaptığı olumlu katkıları takdir ediyoruz. Bu zor bir karar olsa da yeni bir sese ve taze bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz bir zamana geldiğimizi hissediyoruz. Jamahl ve ailesine en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Temmuz 2021'te takımın başına geçen Mosley, 5 sezonda 3 defa kulübü play-off'lara taşıdı.
NBA play-off ilk turunda bu sezon Detroit Pistons ile eşleşen Orlando Magic, 3-1 öne geçtiği seriyi 4-3 kaybetti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR