Dünya ticaretinin rotası Cebelitarık’ın derinliklerine kayıyor! Avrupa, Asya ile olan kara bağlantısının ardından şimdi de Afrika ile su altından birleşmeye hazırlanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki krizlere karşı Batı’nın en büyük kozu olan 'Cebelitarık Tüneli' projesi yeniden hayata geçerken, teknik zorluklar gözleri Türkiye'ye çevirdi.

Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayacak tarihi proje yeniden küllerinden doğuyor. Cebelitarık Boğazı’nın altına inşa edilecek denizaltı demiryolu tüneli, sadece İspanya ve Fas’ı değil, küresel ticaretin tüm rotalarını değiştirmeye hazırlanıyor.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizlerin petrol fiyatlarını 200 dolara çıkarma riskine karşı, Batı dünyası "Cebelitarık Hattı"nı en stratejik alternatif olarak masaya koydu.

Avrupa, Asya'dan sonra bir kıtaya daha bağlanıyor: Dünyanın en zorlu projesinde Marmaray'ın mimarları işaret edildi

HÜRMÜZ’E ALTERNATİF: 30 DAKİKADA KITA DEĞİŞİMİ

Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlık ve küresel lojistik darboğazlar, Cebelitarık tüneli planlarını hiç olmadığı kadar acil hale getirdi. Atlantik Okyanusu ile Akdeniz arasındaki tek doğal bağlantı olan söz konusu rota, tünel tamamlandığında Afrika ve Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığını sadece 30 dakikaya indirecek.

Madrid ile Kazablanka arasındaki seyahat süresini 5,5 saate düşürecek olan 42 kilometrelik hat, Afrika’nın üretim merkezlerini doğrudan Avrupa pazarlarına bağlayarak riskli deniz yollarına olan bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor.

MÜHENDİSLİK SINIRLARI ZORLANIYOR

Yaklaşık 20 milyar avroluk bir maliyetle hayata geçirilmesi beklenen proje, teknik açıdan Manş Tüneli’nden çok daha zorlu bir sınav veriyor. Afrika ve Avrasya tektonik plakalarının kesiştiği, derinliğin 900 metreye ulaştığı boğazda, mühendisler deniz seviyesinin 475 metre altında dev bir demiryolu koridoru açacak. Alman mühendislik devi Herrenknecht’in raporlarına göre mevcut teknoloji "imkansız" tüneli inşa etmeye yetiyor. 2030 Dünya Kupası'nın Fas ve İspanya ortaklığında düzenlenecek olması ise projenin en büyük siyasi motoru haline gelmiş durumda.

"TÜRKİYE İÇİN FIRSAT"

Cebelitarık Tüneli’nin devreye girmesi, Türkiye’nin küresel lojistik haritasındaki "vazgeçilmez köprü" rolünü doğrudan ilgilendiriyor. Avrupa-Asya hattında Türkiye’nin üstlendiği stratejik transit rolü, Batı’da Afrika-Avrupa ekseninin kurulmasıyla yeni bir rekabet alanına girebilir.

İspanyol basınına göre Cebelitarık Tüneli her ne kadar Avrupa-Afrika ekseninde doğrudan bir hat oluştursa da, Türkiye’nin sahip olduğu ileri seviye tünelcilik ve köprü mühendisliği tecrübesi bu projede bir "çözüm ortağı" olarak devreye girmesine olanak sağlayabilir.

Marmaray, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en zorlu su altı ve geçiş projelerini başarıyla tamamlayan Türk mühendislik firmaları, sismik risklerin ve derin deniz basıncının en yüksek olduğu Cebelitarık projesinde kilit bir rol üstlenebilir.

