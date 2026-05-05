Prof. Dr. Orhan Şen ve AKOM’dan açıklamalar peş peşe sıralandı. AKOM, yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren İstanbul’u terk edeceğini, sıcaklığın Çarşamba gününden sonra yükseleceğini belirtti. Şen ise “Sıcaklıklar 6 Mayıs’tan itibaren yükselmeye başlayacak. 24 derece üzerine kadar çıkmış olacak” dedi.

Türkiye’de 30’a yakın il için verilen sarı kodlu uyarısının ardından etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkilerken sıcaklıkların ne zaman yükseleceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü raporunda hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ile 6 derece artacağını belirtti.

AKOM ve Prof. Dr. Orhan Şen aynı tarihi verdi! Bahar İstanbul’a geri dönüyor, termometreler 24’ü görecek

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren İstanbul’u terk edeceğini, sıcaklığın Çarşamba gününden sonra yükseleceğini açıkladı.

"6 MAYIS’TAN İTİBAREN YÜKSELECEK”

Meteoroloji ve AKOM’un ardından Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen’den de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Orhan Şen, sıcaklığın 6 Mayıs’tan itibaren artacağını, bahar havası etkisinin yeniden görüleceğini işaret etti.

“İSTANBUL’DA 24 DERECE”

Şen şöyle konuştu: Sıcaklıklar 6 Mayıs’tan itibaren yükselmeye başlayacak. Özellikle sıcaklık İzmir’de 28, İstanbul’da 24 derece üzerine kadar çıkmış olacak. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki, Uludağ ve Kartepe’deki kar yağışı ise birkaç gün daha devam edecek.

AKOM, ÖĞLE SAATLERİNİ İŞARET ETTİ

Haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınlayan AKOM açıklamasında ise “İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde 4-5 süre ile etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Bu nedenle halihazırda 14-16°C'ler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların Çarşamba (Yarın) itibari ile artmaya başlayacağı, hafta sonuna kadar 22-24°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor” denildi.

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

