Eyüpsultan’da kurban satışı yapan arkadaşına misafir olarak giden Bekir Yazıcı, kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yazıcı’nın arkadaşı gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde iddiaya göre kurban satış ve kesim yerinde bulunan esnafın kaldığı konteynırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında konteyner içerisinde bulunan Bekir Yazıcı hayatını kaybetti. Olayla ilgili Bekir Yazıcı'nın arkadaşı gözaltına alındı. Bekir Yazıcı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eyüpsultanda kurban satış alanında kahreden olay! Misafirliğe gitti, yangında öldü

“MİSAFİR OLARAK GELMİŞ”

Kurban satışı yapan Başaran Demir şunları anlattı:

Misafir olarak arkadaşı gelmiş. Çay ve kahvelerini içmişler. Akşam 10 gibi evimize gidiyoruz. Saat 03.00 gibi arkadaşlar bizi arıyor. Yangın var deniyor. Cenaze var dediler biz de şaşırdık. Biz de şok olduk. Yaşamadığımız bir durum. Elektrikten mi başka bir durumdan mı olduğunu bilmiyoruz. Kesin net bilgi biz de bilmiyoruz. Biri demiş ki ben markete gidip geleyim sonra buralar alev almış.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

