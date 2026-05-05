Apple Türkiye pazarındaki ürün fiyatlarını 5 Mayıs 2026 itibarıyla güncelledi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte özellikle iPhone 17 serisinde dikkat çeken artışlar yaşandı. ''Apple ürünlerine ne kadar zam geldi?'' merak eden kullanıcılar yeni fiyatlara göz atmaya başladı. İşte iPhone 17 zamlı fiyatları...

Yeni fiyatlandırma kapsamında iPhone 17 ailesinin tüm modellerinde fiyat artışı görüldü. Standart modelden Pro serisine kadar geniş bir yelpazede artış yapılırken, özellikle üst segment cihazların fiyatları dikkat çekici seviyelere çıktı. Baz model iPhone 17’nin fiyatı 84.999 TL’ye yükselirken, Pro modeli 119.999 TL seviyesine ulaştı.

İşte iPhone 17 zamlı fiyatları! Apple ürünlerine ne kadar zam geldi?

İPHONE 17 ZAMLI FİYATLARI!

iPhone zam haberinin ardından kullanıcılar eski ve güncel fiyatları araştırmaya başladı. Serinin daha erişilebilir seçeneği olarak sunulan iPhone 17e zamla beraber 59.999 TL seviyesine yükseldi.

Serinin en güçlü versiyonu olan Pro Max modelinde başlangıç fiyatı 132.999 TL olarak belirlenirken, daha hafif ve ince yapısıyla öne çıkan iPhone Air modeli ise 107.999 TL’ye çıktı.

İşte iPhone 17 zamlı fiyatları! Apple ürünlerine ne kadar zam geldi?

İşte, iPhone 17 zamlı fiyatları;



iPhone 17 (256 GB)

Eski fiyat: 77.999 TL

Yeni fiyat: 84.999 TL



iPhone 17 Pro (256 GB)

Eski fiyat: 107.999 TL

Yeni fiyat: 119.999 TL



iPhone 17 Pro Max (256 GB)

Eski fiyat: 119.999 TL

Yeni fiyat: 132.999 TL



iPhone Air (256 GB)

Eski fiyat: 97.999 TL

Yeni fiyat: 107.999 TL



iPhone 17e (256 GB)

Eski fiyat: 54.999 TL

Yeni fiyat: 59.999 TL

İşte iPhone 17 zamlı fiyatları! Apple ürünlerine ne kadar zam geldi?

APPLE ZAMLI FİYATLAR AKSESUARLARA DA YANSIDI!

Apple’ın popüler aksesuarları arasında yer alan kablosuz kulaklık ve saat modellerinde de yeni etiketler dikkat çekti. AirPods Pro 3 modeli 15.499 TL’ye yükselirken, AirPods 4’ün fiyatı 8.999 TL oldu.

Akıllı saat tarafında ise Apple Watch Ultra 3 modeli 65.999 TL, Apple Watch Series 11 modeli 23.999 TL ve Apple Watch SE modeli 15.499 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

AKSESUARLAR

AirPods Pro 3

Eski fiyat: 13.999 TL

Yeni fiyat: 15.499 TL

AirPods 4

Eski fiyat: 7.999 TL

Yeni fiyat: 8.999 TL

İşte iPhone 17 zamlı fiyatları! Apple ürünlerine ne kadar zam geldi?





APPLE WATCH MODELLERİ (GÜNCEL FİYATLAR)

Apple Watch Ultra 3

Yeni fiyat: 65.999 TL

Apple Watch Series 11

Yeni fiyat: 23.999 TL

Apple Watch SE

Yeni fiyat: 15.499 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası