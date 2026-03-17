Apple, premium kulak üstü kulaklığı AirPods Max 2’yi duyurdu. Gücünü H2 çipinden alan yeni model, "Canlı Çeviri" gibi çığır açan yapay zeka özelliklerini de beraberinde getiriyor. Peki, AirPods Max 2 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte tüm teknik detaylar…

Apple tutkunlarının uzun süredir yolunu gözlediği AirPods Max 2, sürpriz şekilde tanıtıldı. Tasarımsal olarak ikonik çizgisini koruyan kulaklık, donanım tarafında ise oldukça yenilikçi durumda.

1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ GÜRÜLTÜ ENGELLEME

AirPods Max 2'nin kalbinde yer alan H2 işlemci, kulaklığın yeteneklerini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Apple’ın açıklamasına göre yeni nesil, selefine kıyasla 1.5 kat daha etkili Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sunuyor. Ayrıca, şeffaf modun çok daha doğal duyulmasını sağlayan yeni bir dijital sinyal işleme algoritması da sisteme dahil edilmiş.

APPLE INTELLIGENCE İLE CANLI ÇEVİRİ DÖNEMİ

Yeni modelin en çok konuşulan özelliği kuşkusuz Canlı Çeviri (Live Translation). Apple Intelligence platformundan güç alan bu özellik, kullanıcıların farklı dillerdeki konuşmaları anlık olarak kulaklıkları üzerinden çevirmesine olanak tanıyor. Özellikle seyahat edenler ve profesyoneller için bu özellik, kulaklığı bir aksesuardan çok bir iletişim aracına dönüştürüyor.

AirPods Max 2 öne çıkan özellikler:

Adaptif ses: Ortam gürültüsüne göre ANC ve şeffaf mod arasında otomatik geçiş.

Sohbet farkındalığı: Konuşmaya başladığınızda müziğin sesini otomatik kısma.

Konuşmaya başladığınızda müziğin sesini otomatik kısma. Canlı çeviri: Kullanıcıların farklı dillerde yüz yüze iletişim kurmasını kolaylaştırıyor.

Ses izolasyonu: Aramalar sırasında sesi önceliklendirerek ortam gürültüsünü engelliyor.

Aramalar sırasında sesi önceliklendirerek ortam gürültüsünü engelliyor. Stüdyo kalitesinde ses kaydı: Röportaj, podcast, şarkıcılar ve içerik üreticileri için daha yüksek kaliteli ses kaydetmelerini sağlıyor.

Stüdyo kalitesinde ses kaydı: Röportaj, podcast, şarkıcılar ve içerik üreticileri için daha yüksek kaliteli ses kaydetmelerini sağlıyor. Pil ömrü: Aktif gürültü engelleme devre dışıyken 20 saate kadar.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Apple Türkiye, lansmanın hemen ardından yerel fiyatlandırmayı da paylaştı. AirPods Max 2 Türkiye satış fiyatı 36.999 TL olarak açıklandı. Gece yarısı, yıldız ışığı, turuncu, mor ve mavi renk seçenekleriyle gelen model 25 Mart Çarşamba gününden itibaren sipariş verilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası