Christian Vieri, Serie A şampiyonu Inter’in sezon performansını değerlendirirken Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdırdı. İtalyan efsane, milli yıldızı dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak gösterirken, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir Dünya Kupası süreci geçireceğini ifade etti.

"BUNU YILLARDIR SÖYLÜYORUM"

TRT Spor'a bir röportaj veren Vieri, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun dünya futbolundaki konumuna ve kalitesine dikkat çekti. Deneyimli futbolcunun yeteneklerini uzun süredir takdir ettiğini belirten İtalyan efsane, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bunu yıllardır söylüyorum; Çalhanoğlu dünyanın en iyi ilk beş orta sahasından biri. Olağanüstü bir oyuncu. Hem sol ayağını hem sağ ayağını mükemmel kullanıyor, gol atıyor, gol attırıyor, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip. 50-60 metrelik pasları dünyada çok az oyuncuda var. Gerçekten onun seviyesinde çok az futbolcu bulunuyor."

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR DÜNYA KUPASI GEÇİRECEK"

Christian Vieri, açıklamalarının devamında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın mevcut jenerasyonuna ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın siyah-beyazlı ve ay-yıldızlı ekiplerdeki İtalyan futbol kültürüne aşinalığına değindi. Montella'nın takım üzerindeki taktiksel ve iletişimsel etkisinin altını çizen Vieri, Türkiye'nin gelecekteki organizasyonlardaki potansiyeli hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye’nin çok iyi bir kadrosu ve önemli oyuncuları var. Montella genç, çok zeki ve başarılı bir teknik adam. Takımı iyi organize ediyor ve oyuncularla güçlü iletişim kuruyor. Bence Türkiye çok iyi bir Dünya Kupası geçirecek."

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Inter'in Serie A'da elde ettiği şampiyonlukta merkez orta saha rolüyle kilit bir rol üstlenen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon mavi-siyahlı formayla çıktığı müsabakalarda hem oyun kurucu pozisyonundaki pas isabet oranı hem de skor katkısıyla takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin sisteminde savunma önündeki derin oyun kurucu rolüne evrilen milli oyuncu, Avrupa basını ve futbol otoriteleri tarafından da İtalya liginin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor.

