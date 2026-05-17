Merih Demiral’ın, Al-Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesinin hemen ardından yaptığı paylaşım gündem oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo ile yaşadığı gerilim ve aldığı ceza sonrası gelen 3 kupalı paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gece saat 23:30 sularında yapılan kupa temalı bu fotoğraf, kısa sürede yüksek etkileşim oranlarına ulaştı.

FİNALİN ARDINDAN GELEN 3 KUPALI POZ

Asya Şampiyonlar Ligi final müsabakasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, Japonya ekibi Gamba Osaka'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Merih Demiral, Al-Ahli formasıyla daha önce kazandığı 2 Asya Şampiyonlar Ligi ve 1 Suudi Arabistan Süper Kupası ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Deneyimli stoperin bu gönderisi, takipçilerinden yoğun ilgi görerek 107 bin beğeniye ve 15 bin yoruma ulaştı.

Merih Demiral'ın Ronaldo'nun mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu

CRISTIANO RONALDO'YLA KAVGA ETMİŞTİ

Merih Demiral ile Al-Nassr takımı arasında geçtiğimiz günlerde oynanan lig maçında gergin anlar yaşanmıştı. Al-Nassr'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sırasında milli stoper; rakip takım oyuncuları Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo ile saha içinde tartışmıştı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından hakem yönetimlerine tepki gösteren Demiral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın. Neredeyse ayağımı kırıyordu. Al-Nassr'ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici. Al-Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kazanıyor. Kimseden yardım almadan kazanıyoruz."

FEDERASYONDAN MEN CEZASI

Bu açıklamaların ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) konuyla ilgili inceleme başlatmış ve kararını duyurmuştu. Federasyon kurulları, maç sonu yaşananlar ve hakemlere yönelik açıklamaları sebebiyle Merih Demiral'a 1 resmi müsabakadan men ve 50 bin Suudi Arabistan Riyali para cezası vermişti. Milli futbolcunun Al-Nassr'ın kupa kaybı sonrası yaptığı son paylaşım, bu olayların ve cezanın hemen ardından gerçekleşti.

