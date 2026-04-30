Ronaldo'nun gol attığı maçta lider Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, Al Ehli'yi 2-0 mağlup ederek bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Al Hilal'e 8 puan fark attı. Müsabakanın hakem kararları tartışma konusu olurken milli oyuncumuz Merih Demiral ile Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo arasında bir nevi atışma yaşandı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Teknik Direktör Jose Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ehli'yi konuk etti.

RONALDO'NUN HEDEFİNE 30 KALDI

Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi Al Nassr, 2-0'lık skorla kazanarak üst üste 20. galibiyetini elde etti. Al Nassr'ın galibiyet gollerini 76. dakikada Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ve 90. dakikada Kingsley Coman kaydetti. Cristiano Ronaldo, kariyerinde 970 gole ulaştı ve bin gollük hedefine bir adım daha yaklaştı.

JESUS KULÜP REKORUNU GELİŞTİRDİ

Bu skorla üst üste 20'de 20 yapan Al Nassr'da Teknik Direktör Jorge Jesus, kulüp tarihinin art arda alınan galibiyet rekorunu geliştirdi. Ligde puanını 79 yapan Jesus'un ekibi, bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Al Hilal'in 8 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

HAKEM KARARLARI TARTIŞMA ÇIKARDI

Hakem kararlarının büyük tartışma konusu olduğu mücadelenin ardından Merih Demiral, sert sözlerle yönetimi eleştirdi. Al Nassrlı Ronaldo ise ligde kötü şeyler görmeye başladığını ve şikayetlerin ligi geriye götürdüğünü söyledi.

"VALLAHİ UTANÇ VERİCİ!"

Al Ehli'de sert bir faule maruz kalan Merih Demiral, karşılaşmanın ardından hakem kararlarını ağır bir şekilde eleştirerek şu sözlerle adalet vurgusu yaptı: "Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın. Neredeyse ayağımı kırıyordu! Al Nassr'ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici! Al Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kazanıyor. Kimseden yardım almadan kazanıyoruz."

"ŞİKAYET ETMEYİ BIRAKMALIYIZ"

Şikayetlerin lige zarar verdiğini kaydeden Cristiano Ronaldo ise "Pek çok kötü şey görmeye başladım. Sezon bitince konuşacağım. Birçok futbolcu şikayet ediyor. Sosyal medyada hakemler ve lig hakkında paylaşım yapıyorlar. Bu iyi değil. Suudi Arabistan bu vizyonda bir lig değil. Şikayet etmeyi bırakmalıyız. Bizler rol model olmalıyız. Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri olmak için rekabet ediyor. Dolayısıyla Avrupa'ya da örnek olmalıyız. Ancak herkes abartılı derecede şikayet etmeye başladı. Şampiyonluğu herkes istiyor ama yaşananlar, işi kaosa götürmeye başladı. Buna bir son vermeliyiz. Lige, futbola zarar vermeyin. Bu futbol, savaş değil." ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN TARAFTARA 5 CEVABI

Olaylı maçın ardından Al Ahli taraftarları art arda iki Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olduğunu söyleyince Cristiano Ronaldo, "Benim 5 tane Şampiyonlar Ligi kupam var." dedi.

