Türkiye Hastanesi 35. yılını çalışanlarıyla kutladı. Genel Müdür Hayati Odabaşı ekip ruhuna vurgu yaparken, 15 yılını dolduranlara kıdem plaketleri verildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Türkiye Hastanesi, sağlık alanındaki 35 yıllık yolculuğunu düzenlenen özel bir törenle kutladı. Kurum çalışanlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, uzun yıllardır hastaneye emek veren personellere kıdem plaketleri takdim edildi.

Kutlama programında açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Hayati Odabaşı, hastanenin bugünlere gelmesinde en büyük payın çalışanlara ait olduğunu vurgulayarak “Sağlıkta güvenin ve başarının ardında güçlü bir ekip ruhu var. Kurumumuza yıllarını veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Dâhiliye Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı hastanenin kuruluş hikâyesini anlattı.

Sağlıkta güvenin adresi, yeni yaşını çalışanlarıyla kutladı: Türkiye Hastanesi 35 yaşında

EMEKTARLARA VEFA

Törende özellikle 15 yıl ve üzerinde görev yapan çalışanlara kıdem plaketleri verilerek, kuruma sağladıkları katkılar onurlandırıldı.

Kurum yönetimi, bu anlamlı günde çalışanlara özel hediyeler de takdim etti.

35 YILLIK BİRİKİM

Kurulduğu günden bu yana hasta odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Türkiye Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kalite, güven ve insan odaklı anlayışıyla öne çıkıyor.

Modern tıbbi altyapısı ve uzman kadrosuyla hizmet veren kurum, hem tanı hem de tedavi süreçlerinde hasta memnuniyetini ön planda tutuyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası