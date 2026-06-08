Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar Aydın'da vatandaşları terletti. Termometrelerin 42, hissedilen sıcaklığın ise 47 dereceye ulaştığı kentte sokaklar boşalırken, vatandaşlar park, bahçe ve süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Kimi "Aydın bana serin geliyor" derken, kimi de "Tek çare denize gitmek" sözleriyle dert yandı.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Haziran ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 33,5 derece, en düşük sıcaklık ortalaması ise 18,3 derece olan Aydın’da, termometreler 42 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın ise yaklaşık 47 dereceye dayandığı kent genelinde vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı.

Aydın'da nefes kesen sıcak! Hayalet şehre döndü, gölgelik yer kalmadı

Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Özellikle gündüz vakitlerinde adeta hayalet şehre dönen Aydın genelinde, sıcak havalar kentte hayatı durma noktasına getirdi. Gölge arayan vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, bazıları ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yaparken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor.

Aydın'da nefes kesen sıcak! Hayalet şehre döndü, gölgelik yer kalmadı

"ADANA'DAN SONRA AYDIN SERİN GELİYOR"

Adana’dan Aydın’a gelen vatandaşlardan Elif Sinan; "Aydın’ın sıcağı benim için çok güzel. Şu an esiyor. Adana’nın sıcağını görmenizi istemem. Aşırı sıcak orada. Geçen sene 59 dereceleri gördük orada. Klimalar bile kar etmedi. O yüzden Aydın bana serin" dedi.

Vatandaşlardan Yücel İlbaş; "Biz alıştık. 30 senedir böyle ama sıcak. Klima ile soğuyoruz. Alıştık artık" dedi.

Aydın'da nefes kesen sıcak! Hayalet şehre döndü, gölgelik yer kalmadı

"ZATEN YANMIŞIZ BURASI İYİCE YAKTI BİZİ"

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinden Aydın’a gezmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Can Kırmızı ise "Eşimle Aydın’a gezmeye geldik ama burası aşırı sıcak. Böyle bir sıcaklık yok. Tarlaya gitsen bile böyle bir sıcaklık yok bizim oralarda. Aydın başka bir memleket ama gezilecek yerleri var, güzel yerler. Manisa bu kadar sıcak değil. Burada ise terler alnımızdan akıyor. Zaten yanmışız burası iyice yaktı bizi. Ama memleket olarak güzel yer" dedi.

Aydın'da nefes kesen sıcak! Hayalet şehre döndü, gölgelik yer kalmadı

"TEK ÇARE DENİZE GİTMEK "

Aydın’da üniversite öğrencisi olan ve aslen Mardinli olan Ebru Öztürk de; "Açıkçası Aydın’ın sıcağına adapte olamıyorum. Memleketim de çok sıcak ama ben böyle bir sıcaklık görmedim. İsyan ediyorum. Tek çare denize gitmek ya da klimaları açmak. Mardin’in güneşi çok kötü yakıyor ama orada ter olmadığı için kesinlikle oranın sıcağı daha güzel. Ama Aydın’daki nem oranı o kadar yüksek ki, yazın kimse Aydın’a gelmesin. Yazın buralarda yaşanmaz" dedi.



Aydın'da nefes kesen sıcak! Hayalet şehre döndü, gölgelik yer kalmadı

Antalya’nın Alanya ilçesinden Aydın’a üniversite eğitimi için gelen Gamze Çakır ise Aydın’ın sıcağının yakıcı olduğunu ifade ederek "Alanya’da yaşıyorum. Oraya göre gerçekten çok sıcak ve aşırı kuru. Orada sıcak oluyor, nefes alamıyoruz ama burada sıcaklık direk insanın vücudunu yakıyor. Fenalık geçirttiriyor" dedi.



"SICAK BİZİ NAHOŞ EDİYOR"

Eskilerde daha sıcak günlerin olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mehmet Cırban; "Aydın’ın sıcakları hiç hoş değil. Aslında bu global bir sorun. Sıcaklıkla baş edemiyorum. Sıkıntı oluyor. 1986 yılında 48 dereceleri bulmuştu sıcaklık. Şimdi de var ama bizler şimdi nane molla olduk. 38 derece sıcak bizi nahoş ediyor" diye konuştu.



Çocukluğunda bu kadar sıcaklığın olduğunu hatırlamadığını ifade eden vatandaşlardan Gülizar Güldal ise "Aydınlıyım ama eskiden bu kadar sıcak olmuyordu bizim çocukluğumuzda. Fakat artık aşırı sıcak. Allah hepimize yardım etsin" dedi.

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