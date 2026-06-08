Meteoroloji, yeni haftada hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Termometrelerin birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken, uzmanlar özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de artan orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

YAĞMUR BEKLENEN BÖLGELERİ AÇIKLADI

Çelik, hafta boyunca özellikle konvektif yağışların görüleceği İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla gök gürültülü sağanak yaşanacağını belirtti.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde etkili olacağını dile getiren Çelik, çarşamba günü ile hafta sonunda İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Marmara Bölgesi genelinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve kıyı kesimlerin büyük bölümünde bir hafta boyunca yağış beklenmediğini aktaran Çelik, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini kaydetti.

Ankara'da yalnızca çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, başkentte en yüksek sıcaklıkların 28-29 derece civarında olacağını belirtti.

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İSTANBUL VE İZMİR DAHA DA SICAK OLACAK

İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, hava sıcaklıklarının 27-29 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Meteoroloji'den hayati uyarı! Bu hafta başlıyor, kavrulacağız

İzmir'de de genel olarak yağış beklenmediğini ancak kentin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanakların görülebileceğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32-33 derece civarında olacağını kaydetti.

HAYATİ UYARI GELDİ! HEM SAĞANAK HEM SICAK

Çelik, hafta içinde görülecek yağışların İç Ege, Göller Yöresi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabileceğine işaret ederek, vatandaşların güncel uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Yağışlarla kısa süreli ve yerel dolu hadiselerinin de görülebileceğini belirten Çelik, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT!

Çelik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla özellikle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekerek, "Özellikle Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında orman yangını riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

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