Sıcak havalarda terlemeyle birlikte vücutta su ve mineral kaybı yaşandığını belirten uzmanlar, yaz aylarında su bakımından zengin salatalık, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas, çilek ve üzüm gibi yiyeceklerin çiğ olarak tüketilmesini tavsiye etti.

Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Uzm. Diyetisyen Hande Güngör, yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi.

Metabolizma terleme ile vücut ısısını dengede tutulmaya çalışsa da, aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamayacağını ifade eden Güngör “Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidrasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi hedefli bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler gibi) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Sıcak havalarda metabolizmanın uyum becerisini arttırmanın en önemli yollarından biri beslenmedir” dedi.

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Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 12-14 su bardağı sıvı tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Güngör, şöyle devam etti: Sıvı alımında su içmek esastır. Su dışı sıvı alımında ise kahve, çay, şekerli ve gazlı içecekler gibi kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, bitki çayları, meyve ve sebze suları, sade maden suyu tercih edilmelidir. Yaz mevsimde öne çıkan su içeriğinden zengin salatalık, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas, çilek, üzüm gibi yiyeceklerin çiğ tüketimi sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler.

Güngör, terlemeyle mineral kaybının önüne geçmek için de koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum kaynaklarından, muz, pazı, patates, baklagiller, tam tahıllar, badem, havuç, hurma, ayçiçeği ve muz gibi potasyum kaynaklarından beslenmek gerektiğini ifade etti

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