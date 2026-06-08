Sıcaklarda bu meyveleri bolca tüketin! Vücudun sıvı ihtiyacını destekliyor...
Sıcak havalarda terlemeyle birlikte vücutta su ve mineral kaybı yaşandığını belirten uzmanlar, yaz aylarında su bakımından zengin salatalık, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas, çilek ve üzüm gibi yiyeceklerin çiğ olarak tüketilmesini tavsiye etti.
- Aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz.
- Şişmanlık, yüksek ateş, sıvı kaybı, kalp ve ruh/sinir hastalıkları, alkol/madde kullanımı ve bazı ilaçlar terlemeyi etkileyen faktörlerdir.
- Sıcak havalarda metabolizmanın uyum becerisini artırmanın en önemli yollarından biri beslenmedir.
- Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 12-14 su bardağı sıvı tüketilmeli.
- Sıvı alımında su esastır; su dışı sıvı alımında süt, meyve suyu, bitki çayları, meyve/sebze suları, sade maden suyu tercih edilmelidir.
- Terlemeyle mineral kaybını önlemek için kalsiyum ve potasyum kaynaklarından beslenilmelidir.
Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Uzm. Diyetisyen Hande Güngör, yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi.
34 yıldır su içmeyen adamın dramı! Ne kola ne meyve suyu, günü 15 bardak çay ile tamamlıyor
Metabolizma terleme ile vücut ısısını dengede tutulmaya çalışsa da, aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamayacağını ifade eden Güngör “Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidrasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi hedefli bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler gibi) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Sıcak havalarda metabolizmanın uyum becerisini arttırmanın en önemli yollarından biri beslenmedir” dedi.
Diyabet sinsi ilerliyor: Susuzluk ve kilo kaybını hafife almayın
Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 12-14 su bardağı sıvı tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Güngör, şöyle devam etti: Sıvı alımında su içmek esastır. Su dışı sıvı alımında ise kahve, çay, şekerli ve gazlı içecekler gibi kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, bitki çayları, meyve ve sebze suları, sade maden suyu tercih edilmelidir. Yaz mevsimde öne çıkan su içeriğinden zengin salatalık, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas, çilek, üzüm gibi yiyeceklerin çiğ tüketimi sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler.
Güngör, terlemeyle mineral kaybının önüne geçmek için de koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum kaynaklarından, muz, pazı, patates, baklagiller, tam tahıllar, badem, havuç, hurma, ayçiçeği ve muz gibi potasyum kaynaklarından beslenmek gerektiğini ifade etti