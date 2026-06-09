12 Haziran 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamanın ardından eğitim öğretim takvimiyle ilgili yeni düzenlemenin detayları merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrası gözler 12 Haziran Cuma gününe çevrildi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde alınan karar, öğrenciler ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor.

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilecek.

Bakanlık açıklamasında, sınavın gerçekleştirileceği okul ve kurumlarda gerekli hazırlıkların eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceği belirtildi. Bu kapsamda Türkiye genelindeki resmi örgün eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek ve öğrenciler için eğitim faaliyetleri durdurulacak. Karar yalnızca öğrencileri değil öğretmenleri de kapsıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler de 12 Haziran tarihinde bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Cuma günü (12 Haziran) okullar tatil mi, neden?

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil olacak. Daha önce yayımlanan sınav takviminde LGS'nin 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanıyordu. Ancak FIFA Dünya Kupası takviminde A Milli Futbol Takımı'nın aynı tarihte Avustralya ile karşı karşıya gelecek olması nedeniyle yeni bir değerlendirme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda öğrenciler 12 Haziran'da okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri bir günlüğüne durdurulurken sınav hazırlıkları tamamlanacak.

Cuma günü (12 Haziran) okullar tatil mi, neden?

12 HAZİRAN'DA OKULLAR NEDEN TATİL?

2026 LGS merkezi sınav tarihinin değişmesiyle birlikte 12 Haziran'da okullar tatil ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın uygulanacağı okul ve kurumlarda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için bu kararı aldığını açıkladı.

Bakanlığın basın açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası kapsamında Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından ülke genelinde oluşabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğunun sınav sürecini etkileyebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle daha önce 14 Haziran olarak açıklanan sınav tarihi 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe çekildi. Sınav tarihinin değişmesiyle birlikte de bir gün öncesi olan 12 Haziran'da eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Cuma günü (12 Haziran) okullar tatil mi, neden?

Sıkça Sorulan Sorular 2026 LGS ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığının son açıklamasına göre 2026 LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce açıklanan 14 Haziran tarihi değiştirilmiş oldu.

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