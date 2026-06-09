Kars’ta 2 araç çarpıştı! 3’ü çocuk 5 yaralı
Kars’ta 2 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.
- Çarpışma sonucu araçlardan biri orta refüje çıktı.
- Kazada 3 çocuk ve 2 yetişkin yaralandı.
- Yaralılar ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
- Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde seyir halindeki 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.
5 YARALI
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 çocuk ve 2 yetişkine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Kars’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik akışının aksamaması için kontrollü geçiş sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ilgili tahkikat başlatıldı.