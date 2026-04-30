Giresun'da Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan okul çantasının olay yerinde ilk incelemelerde bulunmayıp daha sonra bulunmasını delil karartma şüphesi olarak değerlendirerek savcı ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

GAMZE ERDOĞAN- Giresun’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve sekiz yıldır aydınlatılamayan Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia dosyaya girdi.

Baba Şaban Vatan, kendisine teslim edilen dijital delil materyallerini yeniden incelediğini ve dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte yeni tespitlere ulaştığını öne sürdü.

Kızının okul çantasıyla ilgili yeni detaylara ulaştığını ifade eden Vatan, “Olay günü saat 18.50-20.00 arasında olay yeri ve apartman terasında yapılan incelemelerde okul çantası bulunamamış, görevli polisler de çantayı görmediklerini beyan etmiş.

Baba Şaban Vatan'dan suç duyurusu: Rabia Naz’ın ölümünde yeni bir iddia dosyaya girdi

Buna rağmen saat 23.00 sularında ‘çantanın bulunduğu’ bilgisi gelmiş ve aynı teras kısmından teslim alındığı ifade edilmiş.

Olay yeri incelemesi sırasında video kaydı alınmaması ve ilk incelemelerde tespit edilemeyen çantanın daha sonra ortaya çıkması, delillerin karartıldığı ve değiştirildiği şüphesini doğuruyor” iddiasında bulundu.

Şaban Vatan, polise verdiği ifadesinde, dönemin görevli inceleme polisi ve diğer kolluk görevlileri, ayrıca soruşturmayı sürdüren savcılar hakkında delil karartma suçuna dâhil oldukları ve okul çantasının görsel detayındaki izin fark edilir derecede olduğu hâlde görmezden gelindiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

