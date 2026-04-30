MAHMUT ÖZAY- Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen, erken çocukluk döneminde aile, okul ve değerlerin öneminin vurgulandığı “Erken Çocuklukta Aile, Okul ve Değerler Sempozyumu”, Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, çocuklara erken yaşta değerler yüklemenin doğru bir rol model olmaktan geçtiğini söyledi.

Fethullah Güner sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocuğu dünyaya hazırlarken ayağının bastığı millî zemini kaçırmamalı; tarihimizi ve geleneklerimizi sıkı tutmalıyız. Üç yaşındaki çocuğun okuluna yabancı ülke isimleri verip ‘kültür’ ibaresi ekleyerek millî bir gelecek inşa edemeyiz. Yurt dışı odaklı kitaplarla okullarımızda Cadılar Bayramı kutlanması, millî gelecek ve modernlik vizyonumuzla bağdaşmaz. Tasarım kadar, hayata geçirilen gerçekler ve ailedeki millî değerlerin eğitimde devam etmesi kritiktir.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de “Bugün dünya, bilgiye ulaşmanın en kolay olduğu dönemini yaşıyor. Ama aynı zamanda değerlerin en çok sınandığı bir çağdan geçiyoruz. Bu yüzden artık şunu çok net ifade etmeliyiz: Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Gerçek eğitim, insanı insan yapan değerleri inşa etmektir. İşte tam da bu nedenle, eğitim anlayışımızı yeniden ve güçlü bir şekilde tanımlamak zorundayız: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ortaya koyduğu Erdem-Değer-Eylem yaklaşımı da bu bakış açısının çok kıymetli bir yansımasıdır” dedi.



