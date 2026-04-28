OECD Beceriler Zirvesi’nde konuşan genel sekreter Cormann, PISA verilerinin Türkiye’deki olumlu dönüşümü kanıtladığını ve bu yükseliş trendinin gelecek sonuçlara da yansıyacağını müjdeledi. Eğitim direktörü Schleicher ise Türkiye’nin eğitim başarısının sadece sınav sonuçlarında değil yapısal göstergelerde de görüldüğünü belirtti.

Mahmut ÖZAY / İSTANBUL - Türkiye, eğitimde uluslararası arenada son yılların en dikkat çekici başarı zincirine imza atıyor. TIMSS 2023 sonuçlarına göre 4. sınıf fen bilimleri alanında tüm Avrupa ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sıraya yerleşen Türkiye, tarihi bir başarı elde etti. Matematik ve fen alanlarında puanını dünyada en çok artıran beş ülkeden biri olan Türkiye, tüm sınıf düzeylerinde uluslararası ortalamaların üzerine çıkarak dünya sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Özellikle üst ve ileri yeterlik düzeyindeki öğrenci oranlarında kaydedilen ciddi artış, eğitimde kalite ve fırsat eşitliğini güçlendiren "olumlu yörüngeyi" uluslararası raporlarla tescilledi.

Doğru yöndeki nadir ülke: Türkiye! OECD’den Türkiye’ye eğitim övgüsü...

OLUMLU YÖRÜNGEDE İLERLİYOR

Bu tarihi başarının yankıları sürerken, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da düzenlenen OECD Beceriler Zirvesi kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi. Bakan Tekin, son 20 yılda derslik ve öğretmen sayısının iki katından fazla artırılarak fiziki altyapı sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile müfredatın beceri odaklı bir yapıya kavuşturulduğunu belirten Tekin; finansal okuryazarlığın sisteme entegre edildiğini ve mesleki eğitimde uygulanan iş başı eğitim modelinin dünya çapında bir transfer modeli olarak ilgi gördüğünü ifade etti. OECD Genel Sekreteri Cormann ise Türkiye'nin son on yılda doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğunu belirterek, "Bir sonraki PISA verileri bu olumlu grafiğin devam ettiğini kanıtlıyor; Türkiye bir süredir çok güzel bir yörüngede ilerliyor" sözleriyle reformlara destek verdi.

TÜRKİYE'NİN İYİLEŞMESİ ETKİLEYİCİ

Zirveye katılan OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher de gazetemize yaptığı özel değerlendirmede Türkiye’nin başarısını kutladı. Schleicher, Avrupa genelinde son yirmi yılda eğitim çıktılarında kaliteyi ve fırsat eşitliğini artırma konusunda en istikrarlı ilerleme kaydeden ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Bu gelişimin sadece sınav sonuçlarında değil, öğretmen niteliği ve finansman dağılımı gibi yapısal verilerde de açıkça görüldüğünü belirten Schleicher, özellikle kırsal bölgelerdeki iyileşmenin etkileyici olduğunu kaydetti. Öte yandan Schleicher, bu parlak tablonun yanında Türkiye’nin öğrenci esenliği ve okuldaki güven hissi gibi sosyal alanlarda ise hala katetmesi gereken bir yol olduğuna dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası