Denizli'de kazalı lüks araçları, başka araçlardan elde edilen parçalarla piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon neticesinde 11 adet lüks marka araca el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik (change araç)' suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda başarılı bir operasyona imza attı.

6 KİŞİ YAKALANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, başta kaza nedeniyle hasar görmüş araçlar olmak üzere 'change' işlemini sistemli bir şekilde yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı.

11 LÜKS ARACA EL KONULDU

Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalarda neticesinde 11 adet lüks marka araca el konulurken, şüpheli şahıslara ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası ele geçildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

"Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik (change araç)" suçlarından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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