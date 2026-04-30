65 yaş üstünde her 3 kişiden birinin problemi olan kas kaybı, 40 yaşından sonra her 10 yılda bir yüzde 8 artıyor. Uzmanlar uyarıyor: Erken fark edilip tedbir alınmazsa, düşme, yatağa bağımlılık ve hayat kalitesinde kayıp kaçınılmaz.

ZİYNETİ KOCABIYIK-TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artış göstererek, 65 yaş üstü nüfus 10 milyonu aştı. Türkiye bu demografik geçiş süreciyle “çok yaşlı” nüfus yapısına doğru ilerlemeye başladı.

Yaşlı nüfusun hiç konuşulmayan ancak onu yatağa bağlayan en önemli sağlık problemlerinden biri de kas kaybı.

Yaş ilerledikçe fark edilmeden ilerleyen kas kaybı, yani Sarkopeni, yaşlı sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca yürüme düşme riskinden bağımsızlığın kaybına kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Yaşlanan Türkiye'nin yeni sağlık problemi: Kas kaybı yaşlılığı hızlandırıyor

Araştırmalar, kas kütlesinin 40 yaşından itibaren her on yılda yaklaşık yüzde 8 azaldığını, 70 yaş sonrasında ise bu kaybın iki katına çıkabildiğini ortaya koyuyor.

Kas kaybı ilerledikçe hastaneye yatış oranları artıyor, yaşlıların günlük faaliyetlerini tek başına sürdürebilmesi zorlaşıyor.

Akademik Geriatri Derneği Başkanı Meltem Gülhan Halil, kas kaybının değerlendirilmesinde yeni yaklaşımların önemine dikkat çekerek “Baldır çevresi ölçümünün yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dilimlerle değerlendirilmesi, kas sağlığını daha doğru analiz etmemizi sağlıyor. Bu yöntem, özellikle ileri teknolojiye erişimin sınırlı olduğu yerlerde erken teşhisi kolaylaştırıyor” dedi.

Abbott ilaç firması ile Akademik Geriatri Derneği Türkiye’de yaşlılarda baldır çevresi ölçümü konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek ve erken tarama kültürünün güçlendirilmesi amacıyla, ortak bir çalışma başlatı. Abbott, sarkopeni riskinin erken tespitine yönelik baldır çevresi ölçüm bantlarıyla Türkiye’de kas sağlığını destekliyor.

Yaşlanan Türkiye'nin yeni sağlık problemi: Kas kaybı yaşlılığı hızlandırıyor

BAĞIMSIZ YAŞLANMANIN ANAHTARI KAS SAĞLIĞI

Sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi için yaşlıların kas kaybının erken dönemde tespit edilmesinin kritik olduğunu ifade eden Akademik Geriatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Cafer Balcı “Basit bir ölçümle fark edilebilen bu risk, zamanında müdahale ile kontrol altına alınabiliyor. Kas kaybının erken tespiti için geliştirilen baldır çevresi ölçüm bantları, pratik kullanımıyla dikkat çekiyor. Kâğıt mezura benzeri bu bantlar sayesinde sağlık çalışanları, dakikalar içinde risk değerlendirmesi yapabiliyor” dedi.

Yaşlanan Türkiye'nin yeni sağlık problemi: Kas kaybı yaşlılığı hızlandırıyor

BACAKLARINIZ İNCELMEYE BAŞLADIYSA DİKKAT

Yapılan çalışmalara göre, 65 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 32’sinde kas kaybı tespit edilirken, baldır çevresi ölçümünde sınır değerlerin altında olan grupta bu oran yüzde 46’ya kadar yükseliyor. Baldır çevresi kalın olanlarda ise risk yüzde 26 seviyelerine kadar düşüyor.



