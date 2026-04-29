Sıcaklığın yeniden yükselmesi ile birlikte ‘ölümcül’ etkisi de bulunan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneler için alarm verildi. Tokat’ta 21 yaşındaki gencin ölümünün ardından kenelerin görüldü park, mesire alanı ve kırsal bölgelerde ilaçlamalar başladı. Peki kene ısırması ile buluşan KKKA hastalığının belirtileri neler? İşte detaylar…

Hava sıcaklığının artması ile birlikte kene vakaları da yeniden görülmeye başlandı. Erzincan’da kene ısırması sonucu 1 kişi hastanede tedavi altına alınırken, Tokat'ın Zile ilçesinde 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Yazın ‘ölümcül’ virüsü geri döndü! En çok parkta, bahçede gizleniyor, 3 vaka sonrası ilaçlama başladı

SICAKLIK ARTTI, VAKALAR BAŞLADI

Vakaların yeniden görülmeye başlamasının ardından kene ısırması sonucu meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı önlemler hız kazandı. Özellikle park, mesire alanı ve kırsal bölgelerde hem karadan hem havadan ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Yaz aylarının korkulu rüyası olan kenelere karşı harekete geçen Sivas Belediyesi de harekete geçti. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

GECE GÜNDÜZ İLAÇLANIYOR

Başkan Uzun “İlaçlama çok önemli ama doğada bir denge var. Bu dengeyi korumak gerekiyor. Biz ilaçlama yaparken arılar, karıncalar gibi canlılara dikkat ediyoruz. Bu yüzden ilaçlama çalışmalarını belirli bir dozda gerçekleştiriyoruz. Mesire alanlarında, mahallelerde gece ve gündüz ilaçlama çalışmaları yapıyorlar. Bu ilaçlama çalışmalarımız hem kenelere karşı hem de diğer haşerelere karşı etkilidir” dedi.

Uzun “Su birikintilerini fazla olduğu bölgelerde dron ile ilaçlamalar yapıyoruz. Araçla ve ekiplerimizin bireysel olarak giremediği yerleri dron ile ilaçlıyoruz. Bir yandan havadan bir yandan karadan lavra, haşere ve kenelerle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

21 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'de hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı belirlenen Gülsün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alındı. Süleyman Gülsün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süleyman Gülsün

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ NEDİR?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Hyalomma cinsi kenelerin taşıdığı bir Nairovirüsün neden olduğu, yüksek ateş, kas ağrıları ve ciddi kanamalarla seyreden ölümcül bir zoonotik enfeksiyondur. Genellikle kene tutunması veya enfekte hayvan kanıyla temasla bulaşır.

Başlık Açıklama Bulaşma Yolları En yaygın yol, enfekte kenelerin insanı ısırmasıdır. Ayrıca, enfekte hayvanların kan, doku veya vücut sıvılarıyla (kesim işlemleri vb.) korunmasız temas da bulaşmaya neden olur. Belirtileri Virüs alındıktan sonra 1-3 gün (kene ısırmasında 9 güne kadar) içinde aniden yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bulantı/kusma başlar.

