Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında imzalanan SOFA anlaşmasının yürürlüğe girmesi Doğu Akdeniz’de dikkatleri yeniden bölgeye çevirdi. Anlaşma kapsamında Fransız askeri unsurlarının GKRY’de konuşlanabilmesi ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi öngörülürken, gelişmenin bölgesel dengelere etkisi tartışma konusu oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Fransa ile imzalanan SOFA anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Anlaşma, Fransız askeri unsurlarının belirli şartlar altında Güney Kıbrıs’ta konuşlanmasına ve iki ülke arasında savunma iş birliğinin daha da derinleşmesine olanak sağlıyor.

Peki bu gelişme ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz’de dengeler değişiyor mu? Tüm detayları İhlas Haber Ajansı KKTC muhabiri Gökçe Örnekal, Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Oğuzhan Yalçın’a anlattı.

"KKTC'YE DEĞİL TÜRKİYE'YE YÖNELİK OLDUĞUNU OKUYABİLİRİZ"

"Bu anlaşma Türkiye özeline baktığımızda ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özeline baktığımızda bu ülkelerde, bu iki ülkede nasıl yansıması olacak? Etkileri nasıl olur?" sorusuna cevap veren Örnekal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri anlamda herhangi bir güç politikası ya da gücü kendi başına yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri güçleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hayatına devam ediyor. Dışarıdan okumaya çalışırsak, bu tür anlaşmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik değil Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğunu okuyabiliriz. Ama Fransa'nın özeline gelecek olursak, Fransa'nın elbette ki şöyle bir iddiası var; hem Ortadoğu'daki hem de Kuzey Afrika'daki deniz ticaret yollarının, askeri unsurlarının hakimi olacağının bir iddiasında bulunuyor. Bu iddianın da göstergesi olarak dün itibariyle SOFA Anlaşması imzalandı" dedi.

Örnekal, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine askeri olarak herhangi bir adım atılması, Türkiye Cumhuriyeti okuması çerçevesinde bakarsak, Fransa'nın şu anda yaptığı tüm anlaşmaların, attığı tüm adımların aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı atılan bir adım olarak yorumlamak daha gerçekçi, daha doğru olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı KKTC muhabiri Gökçe Örnekal'ın açıklamalarının devamı için...

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