Sivas'ta, 10 gün önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 21 yaşındaki Süleyman Gülsün hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyünde yaşayan Süleyman Gülsün'e (21) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu. Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırıldı.

10. GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Gülsün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gülsün'ün cenazesinin, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

