Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, iş gücü piyasasındaki gelişmeler masaya yatırıldı. İhtiyaç duyulan sektörlerde yabancı iş gücü istihdamının artırılması ve çalışma izni süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine yönelik yeni politikalar değerlendirilirken, yatırımcıların bürokratik işlemlerini kolaylaştıracak adımlar da ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Orta Vadeli Program Kapsamındaki Yapısal Reform Eylemleri ve uluslararası iş gücünün istihdamına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Yabancı çalışanın izin süreçleri etkinleştirilecek

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, uygulanan ekonomi programıyla makroekonomik temellerin güçlendiği, Türkiye ekonomisinin daha dayanıklı, rekabetçi ve küresel şartlardaki değişimlere hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.

EKK toplantısında görüşülen temel hususlara şu şekilde yer verildi:

- OVP yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş; çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir.

- İş gücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş; ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır.

- ‘Tek Durak Ofis’ uygulamasında gelinen aşama değerlendirilmiş; yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlayacak mekanizmaların etkin şekilde devreye alınmasına yönelik atılacak adımlar belirlenmiştir

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