Gençlerin 2018 yılında 3 saat olan günlük televizyon izleme süresi 40 dakikaya kadar geriledi. Radyo dinlemede ise bu süre 38 dakikaya düştü.

Dijital platformlar ve sosyal medya gençleri televizyon ve radyodan iyice uzaklaştırdı. Gençler artık neredeyse tüm gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip ediyor.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda yaptığı sunumda, dijital yayın ortamının büyüklüğü ve değişim hızının denetim kapasitesinin teknolojiyle birlikte geliştirilmesini zorunlu hâle getirdiğini söyledi.

Haberler sosyal medyadan takip ediliyor: Radyo ve TV dijitale yenildi

Daniş, “Bu doğrultuda VIA Projesi’yle yapay zekâ destekli izleme, analiz ve raporlama kapasitemizi güçlendiriyor, dijital yayın ortamındaki risklere daha hızlı ve etkili biçimde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Bugün mesele yalnızca çocukların hangi içeriği izlediği değildir, o içeriğin çocukların karşısına nasıl çıkarıldığı, hangi tasarım araçlarıyla sunulduğu ve algoritmalar tarafından nasıl önerildiği de en az içeriğin kendisi kadar önemlidir” dedi.

Haberler sosyal medyadan takip ediliyor: Radyo ve TV dijitale yenildi

MEDYA TÜKETİMİNDE DÖNÜŞÜM

Komisyona sunulan RTÜK’ün araştırmasına göre 15-21 yaş arasındaki gençlerin 2018 yılında 3 saat olan günlük televizyon izleme süresi 40 dakikaya kadar geriledi. Radyo dinlemede ise bu süre 38 dakikaya düştü.

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, bu verilerin gençlerin medya tüketiminde çarpıcı bir dönüşüm olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. RTÜK olarak denetim yaklaşımını bu dönüşümü dikkate alarak güncellediklerini belirten Güler, “Bu dönüşüm, medyanın regülasyon açısından yalnızca televizyon merkezli düşünülemeyeceğinin de açık bir göstergesidir. Tablo, sosyal medya meselesinin yalnızca teknik bir regülasyon konusu olmaktan çıkarak, aynı zamanda, psikososyal bir mesele olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası