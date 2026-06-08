Uyuşturucu test sonucu 'pozitif' çıkan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim" diyen şarkıcı, "Ortada mutlak bir yanlış var" dedi.

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Mabel Matiz, yapılan testlerin ardından serbest bırakılmıştı. Bugün açıklanan test sonuçlarına göre, ünlü şarkıcının idrar ve saç örneklerinde kokain maddesine rastlandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Matiz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti. Şarkıcı, süreç boyunca farklı aşamalarda yapılan testlerin sonuçlarının birbirini tutmadığını belirterek, “ortada ciddi bir yanlışlık olduğunu” iddia etti.

"HATANIN DÜZELTİLECEĞİNDEN EN UFAK ŞÜPHEM YOK"

Mabel Matiz'in açıklaması şöyle:

"Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlak bir yanlış var.

Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı.

Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok."

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