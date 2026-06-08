ABD'de federal mahkeme, Başkan Trump'ın H-1B çalışma vizelerine getirdiği 100 bin dolarlık ek ödeme şartını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Kararda, bu ödemenin bir vergi niteliği taşıdığı ve vergi koyma yetkisinin anayasal olarak sadece Kongre'ye ait olduğu vurgulanarak kuvvetler ayrılığı ihlaline dikkat çekildi.

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın yabancı uzman istihdamını zorlaştıran "H-1B" vize kararnamesini iptal etti.

Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi, California öncülüğünde 20 eyaletin konuya ilişkin federal yürütme organlarına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

VİCE ÜCRETİ POLİTİKASI İPTAL

Mahkeme, yeni "H-1B" vize başvurularında işverenlerden 100 bin dolar ödeme alınmasını öngören başkanlık kararnamesini ve buna dayanılarak kurumlarca uygulamaya konulan politikayı hukuka aykırı buldu.

ABD’de Trump’a yargı freni: H-1B vizesinde 100 bin dolarlık şart kaldırıldı

Dava, davacı eyaletler lehine sonuçlanırken söz konusu vize ücreti politikası iptal edildi.

Yargıç Leo Sorokin tarafından kaleme alınan kararda, söz konusu 100 bin dolarlık ödemenin bir "vergi" niteliği taşıdığına işaret edildi.

ABD Anayasası uyarınca vergi koyma yetkisinin Kongre'ye ait olduğu vurgulanan kararda, yürütmenin bu hamlesinin kuvvetler ayrılığı ilkesini ve idari usul kanunlarını ihlal ettiği belirtildi.

ABD’de Trump’a yargı freni: H-1B vizesinde 100 bin dolarlık şart kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

Söz konusu düzenleme, 19 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe konulmuştu.

Kararname, yeni H-1B başvurularında işverenlerin vize başına 100 bin dolarlık ek bir ödeme yapmasını şart koşuyordu.

H-1B vizesi programı, ABD'de özellikle teknoloji, bilim ve mühendislik gibi uzmanlık gerektiren alanlarda yabancı personelin istihdam edilmesine olanak sağlayan bir vize kategorisi olarak biliniyor.



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