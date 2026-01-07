ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından dikkatler Karakas'tan ülkeyi kimin yöneteceğine çevrildi. Washington, Venezuela'da büyük bir etki ve nüfuz alanına sahip olduğunu vurgulayarak, Karakas'ın Beyaz Saray'dan talimat alacağını ifade etti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Geçici yetkililerle yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyoruz ve onların kararları Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenmeye devam edecek" dedi.

Leavitt, Başkan Yardımcısı Rubio ve başkanın tüm ulusal güvenlik ekibinin önderliğindeki Trump yönetimi, Venezuela'daki geçici yetkililerle yakın iletişim halinde. Şu anda Venezuela'daki geçici yetkililer üzerinde azami etkiye sahibiz. Geçici yetkililerle yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyoruz ve onların kararları Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenmeye devam edecek" sözlerini kullandı.

