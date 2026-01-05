Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından şok bir baskınla kaçırılmasının ardından olayın perde arkası merak konusu oldu. Maduro'nun ihanete uğradığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken, geçici Başkan olarak görevlendirilen Maduro'nun Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin töreni dikkatlerden kaçmadı. Rodriguez'e yemin ettiren kişinin Meclis Başkanı görevinde bulunan abisinin olması ve el bastığı anayasayı Maduro'nun oğlu tarafından tutulması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

DIŞ HABERLER - ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicaolas Maduro'yu kaçırmasının ardından gözler operasyonun sır perdesinin aralanmasına çevrildi.

Maduro ve eşi ABD askerlerince New York'a götürülerek hakim karşına çıkarıldı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden ve duruşması 17 Mart'a ertelenen Maduro'nun birkaç saatlik bir operasyonla ele geçirilmesinin ardından tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Venezuela ordusu ve Maduro' nun yakın çevresi okların hedefi olurken, yeni Başkan olarak yemin eden Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin töreninde ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

Maduro'yu teslim mi ettiler? Venezuela'nın yeni yönetiminde sır üçlü

YEMİNİ MECLİS BAŞKANI OLAN ABİSİ ETTİRDİ

Delcy Rodriguez'in yemin töreninde yeminin Meclis Başkanı olan abisi tarafından ettirilmesi tartışmalara neden oldu.

Maduro'yu teslim mi ettiler? Venezuela'nın yeni yönetiminde sır üçlü

MADURO'NUN OĞLU YAS TUTMUYOR

Kaçırılan lider Nicaolas Maduro'nun oğlu Nicolás Maduro Guerra'nın yeni Başkan Delcy Rodriguez'e tam bağlılık bildirmesi odak noktası oldu.

Oğul Maduro'nun Rodriguez'in yemin töreninde anayasayı tutan kişi olması da gündem oldu.

Maduro'nun oğlu mecliste yaptığı konuşmada "Baba, sen ailede hepimizi güçlü insanlar olarak yetiştirdin. İşte biz de sen dönene kadar görevimizi yerine getiriyoruz. Vatan emin ellerde, baba.” dedi.

Maduro'yu teslim mi ettiler? Venezuela'nın yeni yönetiminde sır üçlü

ASKERİ TÖREN TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Yemin töreninin ardından Delcy Rodriguez'in askeri tören gerçekleştirmesi, Maduro'nun mahkemeye çıkarıldığı saatlerde tören düzenlemeleri tartışmaları beraberinde getirdi.

Maduro'yu teslim mi ettiler? Venezuela'nın yeni yönetiminde sır üçlü

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı

OĞUL MADURO'DAN HARARETLİ DESTEK

Maduro'nun oğlu Nicolás Maduro Guerra, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin töreninde ağlayarak destek verirken; "Belki Nicolás ve Cilia'yı kaçırdılar, ama özgür olmaya karar vermiş bir halkın vicdanını kaçıramadılar. Sana, Delcy, sana düşen zorlu görevde koşulsuz desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası