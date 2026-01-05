Maduro'yu teslim mi ettiler? Venezuela'nın yeni yönetiminde sır üçlü
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından şok bir baskınla kaçırılmasının ardından olayın perde arkası merak konusu oldu. Maduro'nun ihanete uğradığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken, geçici Başkan olarak görevlendirilen Maduro'nun Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin töreni dikkatlerden kaçmadı. Rodriguez'e yemin ettiren kişinin Meclis Başkanı görevinde bulunan abisinin olması ve el bastığı anayasayı Maduro'nun oğlu tarafından tutulması soru işaretlerini beraberinde getirdi.
- ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırarak New York'ta hakim karşısına çıkardı.
- Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, tartışmalı bir törenle ülkenin yeni başkanı olarak yemin etti.
- Rodriguez'in yeminini Meclis Başkanı olan abisi ettirdi ve tören sırasında askeri bir tören düzenlendi.
- Maduro'nun oğlu, babası mahkemede iken Delcy Rodriguez'e tam bağlılık ve hararetli destek gösterdi.
DIŞ HABERLER - ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicaolas Maduro'yu kaçırmasının ardından gözler operasyonun sır perdesinin aralanmasına çevrildi.
Maduro ve eşi ABD askerlerince New York'a götürülerek hakim karşına çıkarıldı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden ve duruşması 17 Mart'a ertelenen Maduro'nun birkaç saatlik bir operasyonla ele geçirilmesinin ardından tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.
Venezuela ordusu ve Maduro' nun yakın çevresi okların hedefi olurken, yeni Başkan olarak yemin eden Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin töreninde ortaya çıkan tablo dikkat çekti.
YEMİNİ MECLİS BAŞKANI OLAN ABİSİ ETTİRDİ
Delcy Rodriguez'in yemin töreninde yeminin Meclis Başkanı olan abisi tarafından ettirilmesi tartışmalara neden oldu.
MADURO'NUN OĞLU YAS TUTMUYOR
Kaçırılan lider Nicaolas Maduro'nun oğlu Nicolás Maduro Guerra'nın yeni Başkan Delcy Rodriguez'e tam bağlılık bildirmesi odak noktası oldu.
Oğul Maduro'nun Rodriguez'in yemin töreninde anayasayı tutan kişi olması da gündem oldu.
Maduro'nun oğlu mecliste yaptığı konuşmada "Baba, sen ailede hepimizi güçlü insanlar olarak yetiştirdin. İşte biz de sen dönene kadar görevimizi yerine getiriyoruz. Vatan emin ellerde, baba.” dedi.
ASKERİ TÖREN TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ
Yemin töreninin ardından Delcy Rodriguez'in askeri tören gerçekleştirmesi, Maduro'nun mahkemeye çıkarıldığı saatlerde tören düzenlemeleri tartışmaları beraberinde getirdi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı
OĞUL MADURO'DAN HARARETLİ DESTEK
Maduro'nun oğlu Nicolás Maduro Guerra, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin töreninde ağlayarak destek verirken; "Belki Nicolás ve Cilia'yı kaçırdılar, ama özgür olmaya karar vermiş bir halkın vicdanını kaçıramadılar. Sana, Delcy, sana düşen zorlu görevde koşulsuz desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.