ABD özel kuvvetlerinin operasyonuyla ülkesinde yakalanarak ABD'ye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, elleri kelepçeli bir şekilde New York eyaletindeki mahkemeye götürülüyor. Yanında eşi de bulunan Maduro, Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'da hakim karşısına çıkacak.

ABD'nin, özel kuvvetlerin desteğiyle Venezuela'ya düzenlediği operasyonla yakalanan ve ABD'ye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York eyaletinde hakim karşısına çıkmak üzere mahkemeye götürülüyor.

Maduro, Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'da yargılanmak üzere getirileceği mahkeme için yola çıkarıldı. Zırhlı araç ve özel kuvvetler eşliğinde New York sokaklarında getirilen konvoy görüntülendi.

Maduro zırhlı cezaevi aracında

HELİKOPTERLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Elleri ve ayakları bağlı haldeki Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in, zırhlı bir araçtan indirilip ardından helikoptere bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

Maduro helikoptere bindirilirken

Öte yandan Maduro'nun araç değişikliği sırasında keskin nişancılar ve helikopter olası bir saldırı ihtimaline karşılık görev aldı.

Maduro mahkemeye sevk edilirken

Maduro ve eşinin yargılanacağı ilk duruşmada suçlamalar resmen okunacak, usule ilişkin işlemler yapılacak ve tutukluluk durumu ele alınacak. Mahkemenin, Maduro ve eşi Flores’in yargılama süreci boyunca tutuklu kalmasına karar vermesi bekleniyor. Jürinin toplanmasının ve esas yargılamanın başlamasının aylar, hatta yıllar sürebileceği tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela'da geçici olarak Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Rodriguez'in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağını söyleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini vurgulamıştı.

