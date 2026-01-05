ABD'den yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik operasyonun uyuşturucu krizi ve bağlantılı suçlarla ilgili yürütülen cezai kovuşturmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği savunularak, "ABD bu meseleyi barışçıl bir şekilde çözmek için her türlü hukuki seçeneği değerlendirdi. Bu fırsatlar defalarca reddedildi." ifadelerine yer verildi. ABD Senatörü Lindsey Graham, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ilişkin dikkat çeken bir Türkiye vurgusu yaptı. Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama o New York’ta” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik operasyon ile ilgili ortak bir açıklama yaptı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada, Maduro'yu ABD’de adalete teslim etmeyi amaçlayan karmaşık bir kolluk görevinin başarıyla tamamlandığı vurgulanarak, "Bu operasyon, federal hükümetin birçok birimi arasında aylarca süren bir koordinasyon, ayrıntılı bir planlama ve kusursuz bir uygulama gerektirdi. ABD Savunma Bakanlığı bu olağanüstü çabaya öncülük etti. Cesur ve kahraman askeri personelimize ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadeleri kullanıldı.

"İŞBİRLİĞİ VE GÜVENE DAYANAN MÜKEMMEL BİR OPERASYONDU"

Operasyona katılan tüm personelin profesyonel ve kararlı bir şekilde, ABD yasalarına ve belirlenmiş protokollere sıkı sıkıya uyduğu aktarılan açıklamada, "Bu, Başkan Donald Trump'ın ekibi arasındaki yoğun işbirliği ve güvene dayanan, mükemmel şekilde yürütülen bir operasyondu" denildi.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜM FIRSATLARI DEFALARCA REDDEDİLDİ"

Söz konusu operasyonun şiddeti körükleyen, bölgenin istikrarını bozan ve Amerikalıların hayatına mal olan uyuşturucu krizi ve bağlantılı suçlarla ilgili yürütülen cezai kovuşturmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, "ABD bu meseleyi barışçıl bir şekilde çözmek için her türlü hukuki seçeneği değerlendirdi. Bu fırsatlar defalarca reddedildi. Bu sonucun sorumluluğu, suç teşkil eden faaliyetlerini sonlandırmak yerine sürdürmeyi tercih edenlere aittir" ifadelerine yer verildi. Maduro operasyonunun, "ABD Adalet Bakanlığı'nın hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü ve ABD ulusal güvenliğinin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını yansıttığı" kaydedildi.

"BUGÜN TÜRKİYE'DE OLABİLİRDİ"

Öte yandan Air Force One'da Trump’ın yanında uçakta konuşan ABD Senatörü Lindsey Graham, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ilişkin dikkat çeken bir Türkiye vurgusu yaptı. Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama o New York’ta” dedi. Graham, Maduro’ya bir çıkış yolu sunulduğunu söyleyerek, “Teklifi kabul etsen iyi olur. Maduro’nun suçlayabileceği tek kişi kendisidir. Ona bir çıkış yolu verdik. Trump’a ve ABD ordusuna karşı çıkmayı seçti ve şimdi hapiste” ifadelerini kullandı.

