Trump'ın konutunda silahlı saldırı! 1 kişi öldürüldü
ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutuna izinsiz girmeye çalışan kişi, Gizli Servis ekipleri tarafından vurularak öldürüldü.
13 Temmuz 2024’te Pensilvanya’da Donald Trump’a yönelik düzenlenen suikast girişiminin üzerinden yıllar geçtikten sonra bu kez Florida’daki yerleşkesinde alarm zilleri çaldı.
ABD Başkanı Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz şekilde girmeye çalıştı.
Konutu koruyan Gizli Servis ajanları, 20'li yaşlarındaki şüpheliyi vurdu. Şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.
GİZLİ SERVİS NE DEDİ?
Sosyal medya platformun X'ten konuya ilişkin açıklama yapan ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, 20’li yaşlardaki şüpheli hakkında şunları söyledi:
"22 Şubat günü saat 01:30 sularında (Türkiye saati ile 09:30), Mar-a-Lago'daki güvenlik çemberine yetkisiz giriş yapmasının ardından 20'li yaşlarının başında bir erkek, ABD Gizli Servis ajanları ve Palm Beach Bölge Şerif Ofisi'nden bir memur tarafından vuruldu. Söz konusu şahıs, Mar-a-Lago’nun kuzey kapısında, elinde pompalı tüfek ve yakıt bidonu olduğu anlaşılan nesneler taşırken görüldü. Olay sırasında mülkte Gizli Servis tarafından koruma altında olan herhangi biri bulunmamaktaydı."
Şahsın güvenlik çemberini aşmasının ardından Gizli Servis ajanları ve Palm Beach County Şerif Ofisi’nden bir görevli müdahalede bulundu.
Şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.
Trump'ın olay sırasında başkent Washington DC'de olduğı bildirildi. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi ve Palm Beach Şerif Ofisi olayla ilgili ortak soruşturma başlattı.