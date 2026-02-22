Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da sakatlık şoku: Sedyeyle oyundan çıktı
Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da sakatlanan Tim Jabol-Folcarelli, sedyeyle oyundan çıktı.
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da sakatlık yaşandı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Trabzonspor, 3 dakikada geri döndü: Zirvede farkı 7'ye indirdi
SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI
Bordo mavililerin Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alındı.
Karadeniz ekibinde sakatlanan Folcarelli'nin yerine 83. dakikada Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR