Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, Gaziantep Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor; mücadelede ilk 11’ler de belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü (bugün) deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak.



Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor’un ilk 11’i:

Kaleci: Andre Onana

Defans: Nwaiwu, Stefan Savic, Batagov

Orta saha: Wagner Pina, Oulai, Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Ernest Muçi

Hücum: Onuachu, Felipe Agusto

Gaziantep FK'nın ilk 11'i:

Kaleci: Zafer

Defans: Tayyip Sanuç, Arda Kızıldağ, Kevin Rodrigez

Orta saha: Luis Perez, Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim. Christophe Lungoyi, Kozlowski, Gassama

Hücum: Mohammed Bayo

Haberle İlgili Daha Fazlası