Antalya'nın Serik ilçesinde hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra sırra kadem basan, 80 yaşındaki kayıp Ayşe Şahin, evinin 3 kilometre uzağındaki Gölcük mevkisinde düştüğü kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kayalıkların arasından çıkarılan yaşlı kadının düşme nedeniyle ayaklarında kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayşe Şahin’in oğlu Süleyman Şahin, yaşananları şöyle anlattı:

Komşularımız engel olmaya çalışmış ama dinlememiş. Gittiği yer çok uçurum ve sarp bir bölge. Akşam annemin gelmediğini fark edince aramaya başladık. Sabah arama ekipleri, elbise parçası buldu. Bana annemin olup olmadığını sordu, ben de 'o' deyince, 'Ayşe teyze' diye bağırdı. Annemin seslenmesi üzerine o bölgeye gittik ve annemi kayaların arasında sıkışmış olarak bulduk. Ekipler sayesinde bulunduğu yerden çıkarttık. Yaklaşık 1 gün orada kaldı, geceyi orada geçirdi. Çok şükür sağlık durumu iyi, bilinci yerinde. 'Ben böyleyim' diye gülerek espri yaptı, bizi güldürdü.