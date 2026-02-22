Ölümle burun buruna geçen 24 saat! Kayıp yaşlı kadın uçurumda bulundu
Antalya’da kayıp olarak aranan ve kayalıklarda elbisesinin parçası bulunan 80 yaşındaki Ayşe Şahin’in kayalıklara sıkıştığı ortaya çıktı. 1 gün boyunca sıkıştığı yerde yardım bekleyen kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaşlı kadının ayağında kırık tespit edildi.
- 80 yaşındaki Ayşe Şahin, Antalya'nın Serik ilçesinde kayboldu.
- Evinden 3 kilometre uzakta, Gölcük mevkisinde kayalıklar arasına sıkışmış halde bulundu.
- Yaklaşık bir gün sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
- Düşmeye bağlı olarak ayaklarında kırıklar oluştuğu tespit edildi.
- Hastaneye kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AYAKLARINDA KIRIKLAR VAR
“YAKLAŞIK 1 GÜN ORADA KALDI”
Ayşe Şahin’in oğlu Süleyman Şahin, yaşananları şöyle anlattı:
Komşularımız engel olmaya çalışmış ama dinlememiş. Gittiği yer çok uçurum ve sarp bir bölge. Akşam annemin gelmediğini fark edince aramaya başladık. Sabah arama ekipleri, elbise parçası buldu. Bana annemin olup olmadığını sordu, ben de 'o' deyince, 'Ayşe teyze' diye bağırdı. Annemin seslenmesi üzerine o bölgeye gittik ve annemi kayaların arasında sıkışmış olarak bulduk. Ekipler sayesinde bulunduğu yerden çıkarttık. Yaklaşık 1 gün orada kaldı, geceyi orada geçirdi. Çok şükür sağlık durumu iyi, bilinci yerinde. 'Ben böyleyim' diye gülerek espri yaptı, bizi güldürdü.
