İstanbul'da köpeğiyle bindiği İETT’de savcı olduğunu öne sürerek, bir yolcuya önce hakaret edip sonra tehditler yağdıran sözde savcı Y.S. tutuklandı. Hakkında "tehdit”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatılan genç kadının 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da önceki gün toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek isteyen 21 yaşındaki Y.S. isimli genç kadın, köpeğine ağızlık takmadığı için yolcularla arasında tartışma çıktı.

TEHDİT VE HAKARET ETMİŞTİ

Tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyen kadın, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

TUTUKLANDI

Hakkında “tehdit”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatılan 21 yaşındaki Y.S. tutuklandı. Şüpheli kadının 8 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İETT’deki yolcuyu tehdit etmişti! Sahte savcı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçmişti.

Şüpheli kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vermişti.

İETT’deki yolcuyu tehdit etmişti! Sahte savcı tutuklandı

OKULU BİTİRMEMİŞ

Kimliği belirlenip gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti

Haberle İlgili Daha Fazlası