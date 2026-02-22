Rusya’nın Sumi bölgesine düzenlediği füze saldırısında, ABD merkezli Mondelez International’a ait Trostianets fabrikası hasar gördü.

Rusya’nın 22 Şubat gecesi düzenlediği füze saldırısında, Ukrayna’nın Sumi bölgesindeki Trostianets kentinde bulunan Mondelez International üretim tesisi hedef alındı.

Söz konusu tesis; Oreo bisküvileri, Milka ve Toblerone çikolataları ile Jacobs kahvesi gibi dünya çapında bilinen markaların üretildiği önemli bir sanayi merkezi olarak görülüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada füzenin üretim binalarından birine isabet ettiğini, can kaybı yaşanmadığını bildirdi:

"Bu bir askeri hedef değil. 1990’lardan bu yana faaliyet gösteren bir fabika. Dünyaca bilinen markalara üretim yapıyor, Ukraynalılara istihdam sağlıyor ve hem Ukrayna hem ABD ekonomisine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Rus füzesi ABD’li gıda devini vurdu: Oreo ve Milka’nın üretildiği fabrika hedef alındı

Sybiha ayrıca Rusya’nın bu tür saldırılarla yalnızca Ukrayna’yı değil, Avrupa’daki Amerikan iş çıkarlarını da hedef aldığını öne sürdü: "Moskova, ABD ile ekonomik diyalogdan söz ederken Amerikan şirketlerine ait üretim tesislerini vuramaz. Barışçıl sanayiyi hedef almak savaş değil, kasıtlı terördür" dedi.

ZELENSKİY: HEDEF ENERJİ ALTYAPISIYDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mıkolayiv, Odessa ve Poltava bölgelerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, enerji altyapısının ana hedef olduğunu, konutlar ve demir yolunun da hasar gördüğünü kaydetti.

Zelenskiy, son bir haftada Rusya’nın Ukrayna’ya 1300’ün üzerinde insansız hava aracı, 96 füze ve 1400’den fazla güdümlü bombayla saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD arabuluculuğunda süren üçlü müzakerelere de değinen Zelenskiy, "Moskova, diplomasiye ayırdığından daha fazla kaynağı hava saldırılarına ayırıyor" ifadelerini kullandı.

