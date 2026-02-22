Eşini durakta katletmişti! Kaçtığı anlar ortaya çıktı
İstanbul Çatalca’da eşi Gülten Ürkmez’i silahla başından vurarak öldüren S.Ü’nün cinayet sonrası olay yerinden kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı. S.Ü’nün motosikletle jandarmadan kaçmaya çalıştığı görüldü. S.Ü. evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Çatalca Binkılıç Mahallesi'nde eşi Gülten Ürkmez ile yaşadığı tartışmadan 3 gün sonra eşini otobüs durağında gören S.Ü. dehşeti yaşatmıştı. Eşini silahla başından vurarak katleden S.Ü, Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.
S.Ü’nün motosikletle jandarma ekiplerinden kaçtığı anlara ait görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, şahıs motosikletle jandarmadan kaçmaya çalıştığı anlar ekrana yansıdı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Çatalca’da Sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra dün öğle saatlerinde 42 yaşındaki Gülten Ürkmez’i otobüs durağında gördü. S.Ü., silahını çekerek ateş etti.
Başından vurulan Gülten Ürkmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.