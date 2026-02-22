Tottenham-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bilgileri belli oldu
Londra’daki Tottenham Hotspur Stadiumda oynanacak Tottenham-Arsenal karşılaşmasına saatler kaldı! Premier Lig müsabakası öncesi Tottenham-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak edilirken detaylar da netlik kazandı. İşte, Tottenham-Arsenal canlı yayın bilgileri ve puan durumu...
27 hafta sonunda Arsenal 58 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Arsenal ligde 1. sırada. Tottenham ise 26 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgiyle 29 puan toplayarak 16. sırada yerini buldu. Peki, Tottenham-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Premier Lig’in 27. haftasında oynanacak Tottenham-Arsenal maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabaka şifreli şekilde izleyenlerle buluşacak.
TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tottenham-Arsenal maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşma Londra’daki Tottenham Hotspur Stadiumda oynanacak.
TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI HAKEMİ KİM?
Tottenham-Arsenal derbisinde düdük çalacak hakem Peter Bankes'ın yardımcılıklarını Edward Smart ve Blake Antrobus yapacak. Dördüncü hakem olarak Samuel Barrott görev alacak. VAR koltuğunda Darren England, AVAR’da ise Timothy Wood bulunacak.