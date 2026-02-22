Trendyol Süper Lig 23. haftada Beşiktaş-Göztepe mücadelesi için nefesler tutuldu! Heyecanla beklenen Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi yayınlanacak merak edilirken müsabakanın canlı yayın bilgileri de netleşti. İşte, Beşiktaş-Göztepe canlı yayın bilgileri ve Süper Lig puan durumu...

Süper Lig’de 22 hafta geride kalırken Beşiktaş 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 40 puan toplayarak haftaya 5. sırada başladı. Göztepe ise sezonun dikkat çeken performanslarından birine imza attı. İzmir termsilcisi 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 41 puanla Beşiktaş’ın hemen üzerinde 4. sırada yerini buldu. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Göztepe karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Göztepe maçı beIN Sports platformu üzerinden abonelik ile şfireli olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş-Göztepe maçı bu akşam 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’daki Tüpraş Stadında oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Göztepe maçında düdük çalacak isim Ozan Ergün olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Murat Altan ile Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Yusuf Ziya Gündüz görev yapacak.

VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da ise Candaş Elbil yer alacak.

