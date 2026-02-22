Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü, kira artış oranını belirleyecek enflasyon verilerine çevrildi. Mart ayı kira zammı için belirleyici olacak oran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ay başında duyurulacak. Peki, mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

Konut ve iş yeri kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, mart ayına ilişkin kira artış oranının hangi tarihte duyurulacağını araştırıyor. Kira artış oranı, TÜİK’in her ay açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda hesaplanıyor. Özellikle 12 aylık ortalama enflasyon oranı, kira zam tavanını belirleyen temel kriter olarak öne çıkıyor.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi takvime göre TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Enflasyon ocak ayında yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda 30,65 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 33,98 oranında gerçekleşti. Böylece şubat ayında kira zammında tavan oran yüzde 33,98 oldu.

