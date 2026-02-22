Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan'la birlikte "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesine sert tepki gösterdi. Saral, Türkiye'nin kriz bölgelerine yardım eden bir ülke olduğunu vurgulayarak ifadeleri "kabul edilemez" ve "basiretsizlik" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şarkıcı Hadise'nin, UNİCEF için bir yardım kampanyası videosunda kullandığı ifadeleri sert bir şekilde eleştirdi.

"KABUL EDİLEMEZ TUTUM"

Saral, paylaşımında Hadise'nin sözlerine tepki göstererek, "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede 'yardıma muhtaç' ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral ayrıca Türkiye'nin kriz bölgelerinin değil, "oralara yardım götüren bir ülke" olduğunu belirtti. Saral, Hadise'nin bu söylemini "iyi niyet değil, ciddi bir basiretsizlik" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Rolüne Vurgu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye'nin uluslararası krizlere yardım eden bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

HADİSE NE DEMİŞTİ?

Hadise, UNICEF için hazırladığı video kampanyasında Ramazan ayında dayanışmanın önemine dikkat çekip garip ifadelere imza atmıştı.

Kamera karşısına geçen Hadise, "Türkiye'den Gazze'ye, Sudan’dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullanmış ve izleyicileri yardım yapmaya çağırmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası