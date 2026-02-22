Açıköğretim Lisesi'nin 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Takvimin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasına ne kadar kaldı?

2025-2026 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ardından gözler 2.dönem sınavlarının tarihlerindeydi. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2.dönem sınavlarının gerçekleştirileceği tarihi de duyurdu.

AÖL sınav duyurusuna göre, 2.dönem sınavları mart ayı ortasında gerçekleştirilecek. AÖL oturumları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları yaklaşıyor! AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.



