Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Yayımlanan kılavuzla ÖGG sınav sonuç tarihi paylaşıldı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav sonuç duyurusu sınavın hemen ardından gündeme geldi. Değerlendirme süreci ardından ÖGG sonuçları online olarak duyurulacak. Adaylar, ilgili sınav adını seçerek sonuç sorgulaması yapabilecek.

119.ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı! ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü yapıldı. EGM tarafından yayımlanan kılavuzla sonuç tarihi duyuruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak yer aldı.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi web sitesi https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden açıklanıyor. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanarak öğrenilebiliyor.

