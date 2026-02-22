Bursa’da hazırlanan ‘Kuzey Otoyolu’ projesinde çalışmalar devam ediyor. 6 kavşaklı yolun 2026 Nisan’da daha açık hale gelmesi planlanırken, yolun tamamlanması ile Bursa'dan geçiş süresi 30 dakika kısalacak. Proje ile aynı zamanda İzmir, Ankara, İstanbul istikametinden gelen araçların da ulaşım süresi en az yarım saat azalacak.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Bursa’da hayata geçirilecek olan “Kuzey Otoyolu” projesi hakkında bilgi verdi.

Son zamanlarda trafik sorununun arttığı, günlük araç sayısının 120 bine ulaştığı Bursa’da trafiği rahatlatmak için "Kuzey Otoyolu” projesi hazırlanıyor.

"NİSAN'DA AÇIK HALE GELECEK"

Ulaştırma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl proje ihalesi yapılan 40 kilometrelik yoldaki çalışmalar hakkında bilgi veren Davut Gürkan “İnşallah 2026 Nisan'ından sonra proje biraz daha açık hale gelmiş olacak. Yeni planlanan projede ise yaklaşık bunun 34 kilometresi bölünmüş otoban özelliğinde olacak. Ardından da 6 kilometrelik, 6 kavşakla beraber 40 kilometreye ulaşan bir otoyol bağlantısı olacak” dedi.

4 ili kapsayan yol projesi! Geçiş süresi 30 dakika kısalacak

“30 DAKİKA KISALACAK”

Yolun İstanbul bağlantısı hakkında konuşan Gürkan, şöyle konuştu:

Bursa ile ilgili tarafı ise bundan sonraki süreçte İstanbul istikametinden İzmir istikametine giden araçlar Bursa'ya uğramadan Gemlik'ten geçtikten sonra gişelerin bitiminden itibaren ayrılacak ve Bursa'nın en batı kısmında TEKNOSAB'ın biraz daha berisinde, Görükle Kavşağı'ndan sonra ayrılarak Bursa'dan ayrılmış olacaklar. Bunun tabii ki ileriki süreçte İzmir ve İstanbul otobanını kullanan vatandaşlarımızın en azından trafikteki araç kullanım süresi yaklaşık 30 dakika kısalacağı söyleniyor. Bunun tabii sadece İzmir otobanını kullanan vatandaşlarımızın değil, Bursa için de ciddi bir rahatlık sağlamış olacak.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan

KÖYLÜLERİN TALEPLERİ ALINDI

Otobanın geçeceği güzergah için köylülerle görüşmeler yapıldığını belirten Gürkan “Kuzey otobanı hattından geçecek olan köylerimizin muhtarları ile birlikte valimizin başkanlığında kendileriyle istişare toplantısı yapıldı. Bu istişare toplantısında da Kuzey otobanın etkileyecek olduğu yaklaştığı köylerle ilgili beklentileri ve talepleri alındı” dedi.

BAŞKA İLLERLE MESAFEYİ DE AZALTACAK

Gürkan “Yaklaşık 40 kilometrelik kuzey otobanı dediğimiz otobanın sadece Bursa'ya değil, İzmir ve Ankara istikameti, İstanbul ve Ankara istikametinden gelen araçların da ulaşım süresini en az yarım saat azaltacak olan bir otoban projesi” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası