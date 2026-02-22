Kağıthane'de aracıyla geri manevra yapmak isteyen Savaş D. ölümden döndü. Yere düşen sürücü, hareket halindeki aracının altında kaldı, kalkmaya çalıştığı sırada ise aracın yeniden çarpmasıyla bu kez duvara sıkıştı. Duyanları şoke eden kazada sürücünün kalçası kırıldı.

Kağıthane’de Talatpaşa Mahallesi'nde 6 Kasım Cumartesi günü meydana gelen bir olay duyanları hayrete düşürdü.

ARACININ ALTINDA KALDI

Evinden çıkıp aracına binen 48 yaşındaki Savaş D., otomobiliyle geri çıkış yapmak istediği sırada dengesini kaybederek sürücü kapısından yere düştü. Hareket halindeki araç, Savaş D.ye çarparak duvara sıkıştırdı.

DUVARA SIKIŞTI

Dehşeti yaşayan sürücünün yardımına mahalleli koştu. Yere düşen sürücü doğrulmaya çalıştığı sırada geri vitesteki araç yeniden hareket ederek yeniden sürücüye ve yardımına koşan vatandaşa çarptı.

KALÇASI KIRILDI

Hastaneye kaldırılan Savaş D.'nin kalça kırığı ve ayaklarında yaralanma olduğu tespit edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anında 2 araç ve kaldırımdaki elektrik panosu da zarar gördü.

"TEKERLEĞİN ALTINDA KALIYOR”

Mahalle sakinlerinden Veteriner Mustafa Pekgöz, kameralara da yansıyan o anları şöyle anlattı:

Yan komşumuz otomatik vites aracını geri vitese alıp çıkarken, o esnada komşusuyla konuşmak istedi. Aracın kapısını açıyor, bir ayağa aracın dışındayken diğer ayağı frende. Frende olan ayağı kayıyor. Araç geri viteste olduğu için geri geri gitmeye başlıyor. Geri geri gitmeyi başlayınca dengesini sağlayamıyor ve düşüyor. Önce geri giden aracın ön tekerleğinin altında kalıyor. Park halindeki araca çarpıyor. Yoldan geçen ve kaldırımda olan bir araca çarpıyor. Ne olduysa geri vitesteki araba ileri doğru gelmeye başlıyor. Araçtan düşen komşumuz kendini toparlamaya çalışırken bu sefer araç yine üzerinden geçiyor. Araç duvara çarparak durabiliyor.

“BİR BUÇUK AY TEDAVİ GÖRDÜ"

Duvar olmasa komşusunun durumunun daha ağır olabileceğini belirten Mustafa Pekgöz “Ona yardım etmek isteyen komşusu da kazayı ucuz atlatıyor. Kalçasında ciddi bir hasar oluştu. Bir buçuk ay evde tedavi gördü" diye konuştu.

