Emekli ikramiyelerine zam beklentisi süren vatandaşların gözü Kabine kararlarına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündeminde iç ve dış politikaya ilişkin gelişmelerin yanı sıra ekonomi başta olmak üzere birçok kritik başlığın yer alması bekleniyor. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi önemli kararlar almak üzere bir kez daha bir araya gelecek. 23 Şubat 2026 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok kritik başlık ele alınacak.



ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ Edinilen bilgilere göre toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak. Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen aşama değerlendirilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI? Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kalması nedeniyle emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmasının Kabine’de değerlendirilebileceği beklentisi oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin en düşük maaşı yüzde 18,4 zamla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı, bu gelişme ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Şu an 4 bin lira olarak emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için farklı rakamlar konuşuluyor.



Emekli bayram ikramiyesine ilişkin üç zam senaryosu öne çıkıyor. 1.000 TL artış halinde ikramiye 5 bin TL’ye, iki bayramda toplam 10 bin TL’ye çıkacak. 1.500 TL zam yapılırsa bayram başına 5.500 TL, toplamda 11 bin TL ödenecek. Yüzde 50 artış senaryosunda ise ikramiye 6 bin TL’ye yükselerek iki bayramda toplam 12 bin TL olacak.

YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE ALIYORLAR Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ikramiye veriliyor. Bayram ikramiyesi ödemeleri sadece emeklileri değil; dul ve yetim aylığı alanları, şampiyon sporcuları, şehit yakınlarını, gazileri ve güvenlik korucularını da kapsıyor. Hak sahipleri, hisseleri oranında bu ödemelerden yararlanabilecek.

