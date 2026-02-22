Bakan Göktaş'tan oyun platformlarına 'yaş' uyarısı: Dikkat etmelerini bekliyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri oyunlara karşı uyardı. Oyunlar üzerinden sanal kumar, şiddet, zorbalık, madde bağımlılığının yayıldığını söyleyen Bakan Göktaş, “Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını bekliyoruz” dedi.
Çocuklara yönelik sosyal medya yasağına süreç hızla ilerlerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli yeni açıklamalar yaptı.
Bakan Göktaş, “Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını bekliyoruz” dedi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında dijital oyunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, çocuklar için yaş sınırlamalarına dikkat çekti.
“YASAKLAYAN DEĞİL, REHBERLİK EDEN ANLAYIŞ”
Bakan Göktaş, şunları söyledi:
Çocuklar, oyunları biz de seviyoruz. Dijital oyunların gençlerimizin gelişimine katkı sunduğunu biliyor, bu alanı önemsiyoruz. Tam da bu yüzden oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz.
“KÖTÜ OYUNLAR DA VAR”
Çocukların, gençlerin hayal dünyasının gelişmesinde oyunların öneminin farkında olduklarını belirten Bakan Göktaş “Sadece kutu oyunlarını, sokak oyunlarını da değil, dijital oyunları da önemsiyoruz. Oyunlar çocukların dil becerilerinin gelişmesine, analitik düşünme süreçlerine ve strateji kurabilmelerine ciddi katkılar sağlıyor. Çocukların, gençlerin sosyalleşmeleri de bu oyunlar üzerinden mümkün olabiliyor. Ama tabii iyi oyunlar kadar kötü oyunlar da var. İyi filmler ve kötü filmler olduğu gibi” dedi.
“GÜVENLİ BİR DİJİTAL ORTAM SUNALIM”
Oyunlar üzerinden sanal kumar, şiddet, zorbalık, madde bağımlılığının yayıldığını söyleyen Bakan Göktaş, şöyle uyardı:
Bir zaman sonra oyunlar bağımlılık yapıp, akademik başarıyı ve çocuklarımızın iyi olma hallerini olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Tam da bu sebeple çocuklarımız için dijital dünyayı da güvenli hale getirmemiz lazım. Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını, çocuklar için yaş sınırlamalarına dikkat etmelerini bekliyoruz. Onların hayal güçlerini daraltmak, oyunları yasaklamak gibi bir gayemiz asla yok. Ancak onları korurken bu süreci hep beraber yönetelim istiyoruz. Bu süreçte sizlerin de katkı sunmasını önemsiyoruz. Gelin birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım.